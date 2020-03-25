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Распространение коронавируса нового типа

"Платон" зафиксировал рост поставок продукции в Россию в марте

За период с начала марта в страну въехало уже более 180 тысяч грузовиков

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. "РТ-Инвест Транспортные Системы" (РТИТС, оператор "Платона") зафиксировали увеличение поставок продукции в Россию в марте на фоне повышения спроса на них из-за ситуации с распространением коронавируса. Это подтверждает стабильность экспорта и импорта товаров грузовым автотранспортом, в том числе социально значимых продуктов первой необходимости, сообщил гендиректор "РТ-Инвест Транспортные Системы" (РТИТС, оператор "Платона") Антон Замков.

На прошлой неделе на фоне ситуации с коронавирусом в России был зафиксирован рост спроса на продукты питания. На данный момент, по информации Минпромторга, ситуация стабилизировалась и вернулась к прошлогоднему уровню.

"За период с начала марта въехало уже более 180 тысяч грузовиков, выехало - 199 тысяч. С учетом того, что еще неделя до конца марта, то этот показатель превысит данные февраля - 206 тысяч въездов", - сказал Замков.

"Цифровая инфраструктура госсистемы "Платон" позволяет получать достоверную и юридически значимую информацию для мониторинга ситуации во время пандемии коронавируса. Мы ежедневно передаем статистику в Минтранс России. Она может использоваться для анализа ситуации правкомиссией по повышению устойчивости развития российской экономики, оперативным штабом по мониторингу и контролю за распространением коронавируса и Минэкономразвития", - добавил Замков.

Как ранее сообщал председатель Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Сергей Беляков, российские ретейлеры готовы обеспечить запасы продуктов и сохранить каналы их доставки при любом развитии ситуации с коронавирусом.

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