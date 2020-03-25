"Ъ": В Новороссийске появится логистический комплекс площадью 100 тыс. кв. м

НОВОРОССИЙСК, 25 марта. /ТАСС/. "Ромекс-Кубань" достроит логистический комплекс в восточной части Новороссийска к 2022 году, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на информацию компании.

Площадь комплекса составит 100 тыс. кв. м. "Ромекс-Кубань" инвестирует в строительство 6 млрд рублей.

Согласно публикации, на данный момент идет работа над первой очередью по заказу X5Retail Group. Хаб build-to-rent площадью 18 тыс. кв. м планируют ввести в эксплуатацию в августе 2020 года.

По словам заместителя директора коммерческого департамента ООО "Ромекс-Кубань" Елены Хвостенко, реализацию второй очереди начнут летом 2020 года. Сейчас происходит проектирование экспортно-импортного хаба общей площадью около 30 тыс. кв. м складских площадей класса "А" с соблюдением разных температурных режимов. Ввод в эксплуатацию намечен на конец 2021 года. В 2022 году, отметила Хвостенко, планируется к вводу в эксплуатацию третья очередь объекта общей площадью около 50 тыс. кв. м.

Логистический комплекс разместится на площади 26,8 га, пишет "Ъ". Грузооборот составит около 9 млн т в год.