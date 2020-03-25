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Распространение коронавируса нового типа

Пивная компания AB InBev Efes может начать выпускать санитайзеры на своих мощностях

Продукцию могут бесплатно передать в медицинские учреждения
Описание
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российская пивная компания AB InBev Efes в связи с распространением коронавируса рассматривает возможность запуска производства гелей для дезинфекции рук на своих мощностях и бесплатной передачи этой продукции в медицинские учреждения, и в связи с этим просит правительство упростить регистрацию такого производства. Об этом ТАСС сообщил директор по правовым вопросам и корпоративным отношениям AB InBev Efes Ораз Дурдыев.

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"Мы направили... письмо с просьбой поддержать инициативу нашей компании - начать выпуск дезинфицирующих средств на заводах для обеспечения ими сотрудников компании и безвозмездной передачи в медицинские учреждения и другие организации", - сказал он.

"Учитывая социальное значение этой инициативы, мы рассчитываем на согласование упрощенной процедуры регистрации", - добавил Дурдыев.

По его словам, предложение связано с ростом спроса на спиртосодержащие санитайзеры и наблюдающимся дефицитом продукции на рынке. Производство дезинфицирующих средств предполагается на основе рекомендованного Всемирной организацией здравоохранения рецепта - из этилового спирта, перекиси водорода и глицерина.

Производители пива в Бразилии и в некоторых странах уже начали поставлять для производителей дезинфицирующих средств спирт, образовавшийся после производства безалкогольного пива, объясняет представитель российской компании. Из этого спирта было произведено 500 тыс. упаковок для государственных больниц в Бразилии, а в Европе планируется произвести 26 тыс. упаковок.

AB InBev Efes - компания, образованная в результате слияния AB InBev и Anadolu Efes на территории России и Украины. AB InBev Efes является крупнейшим игроком российского пивоваренного рынка.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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