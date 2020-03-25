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Совфед разработал меры по недопущению роста цен на детские смеси

Совет Федерации предлагает установить нулевую ставку налоговых пошлин на компоненты детских смесей

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Совет Федерации в среду направит на имя вице-премьера РФ Виктории Абрамченко обращение с предложением установить нулевую ставку таможенных пошлин на компоненты для производства детских смесей, чтобы не допустить роста цен на них в условиях пандемии коронавируса и падения цен на нефть. Об этом на заседании палаты в среду сообщил вице-спикер Совфеда Николай Федоров.

"Очевидно, что текущая ситуация на продовольственном рынке требует дополнительного мониторинга и анализа. Из-за повышения спроса на отдельные виды социально значимых продуктов питания необходима оценка возможностей агропродовольственной инфраструктуры по бесперебойному снабжению населения и наличию соответствующих запасов. В числе прочих, например, особого внимания требует обеспечение сухими молочными адаптированными смесями для питания детей раннего возраста", - подчеркнул Федоров.

"Наш профильный комитет (по аграрно-продовольственной политике и природопользованию - прим. ТАСС) вчера провел дистанционные обсуждения с участием Минсельхоза РФ и производителей данного вида продукции по выявлению возможных рисков и выработке плана действий. Мы пришли к выводу, что требуется принять ряд дополнительных мер в соответствии с правительственным антикризисным планом, в частности, установить режим зеленого коридора в отношении импорта деминерализованной сыворотки, установить нулевую ставку таможенных пошлин на компоненты для производства этих смесей с целью недопущения роста цен на данную продукцию", - добавил сенатор, уточнив, что соответствующее обращение в среду будет направлено профильному вице-премьеру.

Он также рекомендовал сенаторам в рамках предстоящей региональной недели провести мониторинг ситуации с обеспеченностью населения продуктами питания в субъектах РФ, посетить инфраструктурные объекты, а также проверить наличие запасов продовольствия и условия их хранения.

"Я поддерживаю все то, что сказал Николай Васильевич, просьба обратить на это внимание, контролировать ситуацию в регионах и сигнализировать, если какие-то будут проблемы, с целью принятия оперативных мер, в том числе на уровне федерального правительства", - сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Теги
Матвиенко, Валентина ИвановнаРоссия
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