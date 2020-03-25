Минфины Белоруссии и России начали разработку механизма межбюджетных расчетов по нефти

МИНСК, 25 марта. /ТАСС/. Министерство финансов Белоруссии приступило к взаимодействию с Минфином России по выработке механизма межбюджетных расчетов при поставках российской нефти в республику. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе белорусского министерства.

В ведомстве напомнили, что 24 марта белорусский премьер-министр Сергей Румас рассказал о том, на каких условиях будут осуществляться поставки российской нефти в республику, отметив, что стороны предусмотрели и межбюджетные расчеты. "Министерство финансов [Белоруссии] вступает в сотрудничество с Министерством финансов России, чтобы выработать механизм межбюджетных расчетов", - проинформировали в пресс-службе.

24 марта премьер-министр Белоруссии сообщил, что премии российским компаниям за поставки нефти в республику будут урегулированы межбюджетными расчетами. По словам Румаса, Минск и Москва договорились, что все российские компании смогут поставлять нефть в Белоруссию без премии. В частности, он пояснил, что с премии $11,7 с тонны $7 снижают компании, оставшиеся $4,7 будут урегулированы межбюджетными расчетами. То есть правительство России возьмет эти $4,7 на себя.

Кроме того, Румас заявил, что приоритет в поставках нефти в Белоруссию по новым условиям, согласованным с правительством России, получат те компании, которые без премии поставляли нефть в Белоруссию в первом квартале.

Российские компании прекратили поставки нефти в Белоруссию с января 2020 года, так как Минск не соглашался на предложенные ими ценовые условия. Поставки нефти для белорусских НПЗ не прекращала только компания "Сафмар" Михаила Гуцериева. 21 марта состоялся телефонный разговор глав правительств РФ и Белоруссии Михаила Мишустина и Сергея Румаса. По их итогам стороны отметили достижение принципиальных договоренностей по параметрам сотрудничества в нефтяной сфере. Эти договоренности, как отмечалось в сообщении кабинета министров РФ, позволят обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия республики "в полном объеме и на согласованных условиях".