Единственную швейную фабрику в Ингушетии планируют передать инвестору для ее перезапуска

МАГАС, 25 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены передать инвестору для перезапуска единственную в регионе швейную фабрику, которая была закрыта несколько лет назад из-за нерентабельности предприятия, рассказала ТАСС и. о. министра экономического развития Лиана Плиева.

"На сегодняшний день у нас в регионе 11 предприятий, простаивающих по разным причинам: из-за отсутствия средств на завершение строительства, необходимости модернизации устаревшего оборудования, перепрофилирования производства. По каждому предприятию будут рассматриваться предложения со стороны инвесторов, бизнес-план или финансовая модель по реанимации предприятия. На данный момент на рассмотрении находится предложение ООО "Геллион" о совместном запуске швейного объединения "Ингушетия", - сказала Плиева.

По ее словам, на данный момент с инвестором ведутся переговоры, запуск предприятия позволит создать до 700 новых рабочих мест.

"Оборудование фабрики, стоимость которого оценивается почти в 340 млн рублей, находится в хорошем состоянии и готово к запуску и производству около 120 тыс. изделий в месяц при выходе на проектную мощность. Помимо новых рабочих мест, которые важны региону, запуск предприятия позволит увеличить доходы, поступающие в бюджет республики", - добавила министр.

Швейная фабрика была построена и открыта в Ингушетии в 2017 году по ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы". Она располагается на территории 2 га и включает в себя здания общей площадью 10 863,2 кв. м. Ее сметная стоимость составила около 600 млн рублей. Спустя некоторое время после открытия, фабрика была закрыта.