{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Единственную швейную фабрику в Ингушетии планируют передать инвестору для ее перезапуска

Запуск предприятия позволит создать до 700 новых рабочих мест

МАГАС, 25 марта. /ТАСС/. Власти Ингушетии намерены передать инвестору для перезапуска единственную в регионе швейную фабрику, которая была закрыта несколько лет назад из-за нерентабельности предприятия, рассказала ТАСС и. о. министра экономического развития Лиана Плиева.

"На сегодняшний день у нас в регионе 11 предприятий, простаивающих по разным причинам: из-за отсутствия средств на завершение строительства, необходимости модернизации устаревшего оборудования, перепрофилирования производства. По каждому предприятию будут рассматриваться предложения со стороны инвесторов, бизнес-план или финансовая модель по реанимации предприятия. На данный момент на рассмотрении находится предложение ООО "Геллион" о совместном запуске швейного объединения "Ингушетия", - сказала Плиева.

По ее словам, на данный момент с инвестором ведутся переговоры, запуск предприятия позволит создать до 700 новых рабочих мест.

"Оборудование фабрики, стоимость которого оценивается почти в 340 млн рублей, находится в хорошем состоянии и готово к запуску и производству около 120 тыс. изделий в месяц при выходе на проектную мощность. Помимо новых рабочих мест, которые важны региону, запуск предприятия позволит увеличить доходы, поступающие в бюджет республики", - добавила министр.

Швейная фабрика была построена и открыта в Ингушетии в 2017 году по ФЦП "Социально-экономическое развитие Республики Ингушетия на 2010-2016 годы". Она располагается на территории 2 га и включает в себя здания общей площадью 10 863,2 кв. м. Ее сметная стоимость составила около 600 млн рублей. Спустя некоторое время после открытия, фабрика была закрыта.

Теги
РоссияСеверный КавказИнгушетияСКФО
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Убытки туротрасли России могут составить 37 млрд рублей из-за коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС