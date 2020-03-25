Porsche отзывает в РФ более 5 тыс. авто на ремонт

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российский дилер Porsche - ООО "Порше Руссланд" - отзывает в России 5 тыс. 114 автомобилей марки Porsche Macan, реализованных в период с апреля 2014 года по февраль 2019 года, сообщил Росстандарт.

"Причиной отзыва транспортных средств является существующая вероятность того, что в условиях приложения внешнего усилия (например, при использовании заднего сиденья) нижняя сторона сервисного люка может оказывать давление на фланец топливного фильтра из-за неблагоприятных допусков", - отмечается в сообщении.

В Ростандарте добавили, что в течение срока службы автомобиля этот дефект может привести к появлению запаха топлива из-за образования трещин на соединительном штуцере топливного фильтра.

"Нельзя полностью исключить возможности утечки и возгорания топлива в случае контакта с источником воспламенения", - уточнили в ведомстве.

На подлежащих отзыву транспортных средствах будет доработан или заменен сервисный люк топливного фильтра. Все ремонтные работы будут бесплатными для владельцев.