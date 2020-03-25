С крупных вокзалов СКЖД за два месяца 2020 года отправлено более 2,5 млн пассажиров

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. С крупных вокзалов Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД") за два месяца 2020 года было отправлено более 2,5 млн пассажиров, что на 1% превышает результат годом ранее, следует из сообщения РЖД.

В дальнем следовании отправлено более 1,1 млн пассажиров (-3%), в пригородном - более 1,3 млн пассажиров (+4%).

Наибольшая нагрузка по организации отправки пассажиров пришлась на вокзалы Ростов-Главный (323 тыс.), Краснодар-1 (270 тыс.), Адлер (264 тыс.), Сочи (254 тыс.), Пятигорск (110 тыс.), Кисловодск (109 тыс.), Минеральные Воды (81 тыс.).

Пассажиропоток на СКЖД по результатам двух месяцев 2020 года составил 4,6 млн человек, что на 4,2% больше, чем за аналогичный период 2019 года.