Объем промпроизводства в Ингушетии вырос на треть за январь-февраль 2020 году

МАГАС, 25 марта. /ТАСС/. Объем промышленного производства в Ингушетии за январь-февраль 2020 года вырос на 34,6% относительно аналогичного периода прошлого года, сообщили ТАСС в Министерстве экономического развития региона.

"Индекс промышленного производства в январе-феврале 2020 года по сравнению с январем-февралем 2019 года составил 134,6%. Основным видом экономической деятельности обеспечившим рост индекса промышленного производства стало обеспечение электроэнергией, газом и паром, и кондиционирование воздуха. Таким образом, рост индекса промышленного производства обеспечили два предприятия - ООО "Газпром межрегионгаз Назрань" и "ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ингушэнерго", - сообщили в министерстве.

По данным управления Федеральной службы государственной статистики по Северо-Кавказскому федеральному округу, по видам экономической деятельности индекс составил: "Добыча полезных ископаемых" - 95,6%, "Обрабатывающие производства" - 85,2%, "Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха" - 168.6%. "Среди обрабатывающих производств увеличение уровня января - февраля 2020 года наблюдалось в производстве пищевых продуктов, одежды, готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования", - говорится на сайте управления.

Ранее полномочный представитель президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка сообщил, что индекс производства продукции сельского хозяйства в Ингушетии по итогам 2019 года составил 100%. Он также отметил, что для дальнейшего развития отрасли необходимо сделать упор на развитие фруктовых садов.