ЦБ и кабмин готовят очередной пакет мер поддержки финансового сектора в условиях пандемии

"Мы сейчас много совместных [с правительством] мер прорабатываем. Мы в пятницу (20 марта) опубликовали пакет мер, работаем над следующей волной. Это будет перманентно", - сказал он.

О принимаемых ЦБ РФ мерах

После длительного цикла понижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании совета директоров 20 марта решил сохранить ее на уровне 6% годовых.

Помимо решения о ключевой ставке, ЦБ объявил о мерах по поддержке банков, бизнеса и населения. Они призваны сохранить способность финансового сектора предоставлять необходимые ресурсы экономике, защитить интересы пострадавших от коронавируса и адаптировать финансовый сектор к ограничительным мерам по борьбе с эпидемией.

В частности, Банк России временно снизит регуляторную и надзорную нагрузку, увеличит сроки предоставления отчетности, снизит количество несрочных запросов в финансовые организации.