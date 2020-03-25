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Распространение коронавируса нового типа

ЦБ и кабмин готовят очередной пакет мер поддержки финансового сектора в условиях пандемии

Банк России, в частности, увеличит сроки предоставления отчетности, а также временно снизит регуляторную и надзорную нагрузку

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Банк России вместе с правительством РФ прорабатывают очередной пакет мер поддержки финансового сектора, сообщил журналистам первый зампред ЦБ РФ Сергей Швецов.

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"Мы сейчас много совместных [с правительством] мер прорабатываем. Мы в пятницу (20 марта) опубликовали пакет мер, работаем над следующей волной. Это будет перманентно", - сказал он.

О принимаемых ЦБ РФ мерах

После длительного цикла понижения ключевой ставки ЦБ РФ на заседании совета директоров 20 марта решил сохранить ее на уровне 6% годовых.

Помимо решения о ключевой ставке, ЦБ объявил о мерах по поддержке банков, бизнеса и населения. Они призваны сохранить способность финансового сектора предоставлять необходимые ресурсы экономике, защитить интересы пострадавших от коронавируса и адаптировать финансовый сектор к ограничительным мерам по борьбе с эпидемией.

В частности, Банк России временно снизит регуляторную и надзорную нагрузку, увеличит сроки предоставления отчетности, снизит количество несрочных запросов в финансовые организации.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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