MHPS внедрит цифровую платформу для мониторинга геотермальной электростанции в Мексике

ТАСС, 25 марта. Японская Mitsubishi Hitachi Power Systems внедрит цифровое решение MHPS-TOMONI для контроля и мониторинга своей геотермальной электростанции Domo-de-San-Pedro на юге штата Наярит в Мексике. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

"Внедрение MHPS-TOMONI позволит максимально повысить эффективность геотермальной электростанции. С помощью нового решения можно будет отслеживать ключевые показатели объекта в режиме реального времени и выполнять прогностическое техническое обслуживание, своевременно предупреждая возможные сбои", - отметил генеральный директор электростанции Domo-de-San-Pedro Хосе Мануэль Лиге Кастро.

Производительность геотермальных электростанций имеет тенденцию ухудшаться с течением времени в связи с воздействием газа и жидкостных примесей, причем этот процесс протекает в каждой из электростанций индивидуально, в связи с чем его сложно спрогнозировать. Приложения MHPS-TOMONI, изначально разработанные для тепловых электростанций, будут предоставлять диагностическую информацию о состоянии и эксплуатационных характеристиках станции на ежедневной основе. Ожидается, что это позволит увеличить интервалы между необходимыми техосмотрами и улучшить работу электростанции в целом.

Электростанция Domo-de-San-Pedro - это первая частная геотермальная электростанция в Мексике, которая была построена компанией MHPS в 2016 году и обладает мощностью в 27 МВт.