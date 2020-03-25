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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть
Обновлено 

Цена нефти Brent опустилась ниже $26

Она снизилась на 4,5%

ТАСС, 25 марта. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE на 13:54 мск снижается на 4,5% - до $25,9 за баррель.

Апрельские фьючерсы на WTI падают на 2,4% и находятся на отметке в $23,4 за баррель.

На фоне падения цен на нефть российская валюта перешла к снижению. Доллар растет на 0,5%, до 78,7 рубля, евро - на 0,6%, до 84,9 рубля. Индекс Мосбиржи снизился на 0,3%, до 2407 пункта, индекс РТС - на 0,1%, до 964,4 пункта.

Лидерами роста на торгах Мосбиржи являются акции "Полюса" (+3,8%), "Алросы" (+3,4%), НЛМК (+3,3%), ММК (+3,1%), "Яндекса"(+2%), Polymetal (+1,7%). Котировки "Аэрофлот" растеряли утренний рост - прибавляют лишь 0,5% против 14% на открытии торгов.

В "красной зоне" находятся ценные бумаги ФСК ЕЭС (-6,8%), "Русгидро" (-3,4%), "Интер РАО" (-2%), "Норникеля" (-2%), "Роснефти" (-1,9%), АФК "Системы" (-1,8%), Сбербанка (-1,7%).

Теги
ВеликобританияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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