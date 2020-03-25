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Распространение коронавируса нового типа

Минфин расширит госгарантии для бизнеса в связи с коронавирусом

Документ предусматривает право кабмина устанавливать объем обеспечения в более широких пределах, чем определено действующими правилами

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Минфин РФ намерен расширить применение госгарантий для бизнеса в связи с коронавирусом. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на едином портале для размещения проектов нормативных правовых актов.

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"Минфин России в рамках исполнения плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции разработал проект постановления, предусматривающий возможность применения гибкого подхода [в области госгарантий]", - говорится в сообщении министерства.

Проект постановления предусматривает право кабинета министров устанавливать в отдельных случаях объем обеспечения в более широких пределах, чем определено действующими правилами.

"Внесение указанных изменений направлено на расширение возможностей оказания государственной гарантийной поддержки российским юридическим лицам в рамках решения неотложных задач по предотвращению негативных явлений в экономике, в том числе в отношении компаний, пострадавших от ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции", - подчеркнули в Минфине.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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