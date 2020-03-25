Мишустин обсудил с премьером Киргизии поставки в эту страну тест-систем на коронавирус

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в среду обсудил по телефону со своим киргизским коллегой Мухаммедкалыем Абылгазиевым меры по борьбе с коронавирусом, в том числе гуманитарные поставки в Киргизию тест-систем и реагентов для его выявления. Об этом сообщила пресс-служба правительства РФ.

"Главы правительств обсудили меры по противодействию новой коронавирусной инфекции, в том числе гуманитарные поставки в Киргизию тест-систем и реагентов для диагностики этого заболевания, а также вопросы торгово-экономического сотрудничества России и Киргизии", - говорится в сообщении по итогам телефонного разговора Мишустина и Абылгазиева.

23 марта пресс-служба киргизского внешнеполитического ведомства сообщала, что Россия в порядке гуманитарной помощи предоставила Киргизии несколько партий тест-систем (в общей сложности, свыше 17 тыс. штук) для диагностики наличия коронавируса у населения.

В столице Киргизии, областных центрах Ош и Джалал-Абад, а также в трех районах Ошской и Джалал-Абадской областей из-за вспышки коронавируса с 25 марта, в соответствии с указом президента Сооронбая Жээнбекова, было введено чрезвычайное положение, которое будет действовать как минимум до 15 апреля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 410 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 658 случаев заражения, 29 человек вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.