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Совфед одобрил закон о праве кабмина замораживать цены на лекарства при эпидемии

Правительство сможет зафиксировать цены на лекарства на срок не более 90 дней

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о праве правительства фиксировать цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе распространения опасного для окружающих инфекционного заболевания.

Авторами закона выступили спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель фракции "Единая Россия" Сергей Неверов, его первый заместитель Андрей Исаев и председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Согласно документу, правительство сможет устанавливать предельно возможные розничные цены на лекарства и медицинские препараты, которые не входят в список жизненно необходимых, а также предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним с учетом налога на добавленную стоимость. Такое право появится у правительства в случае эпидемии, чрезвычайной ситуации или при необоснованном росте стоимости препаратов сразу в нескольких регионах более чем на 30% в течение 30 дней. Правительство будет вправе зафиксировать цены на лекарства на срок не более 90 дней.

При внесении законопроекта в Госдуму Исаев подчеркивал, что разработка документа является "чрезвычайным актом" в условиях борьбы с распространением коронавируса, а также исполнением поручения президента РФ. Он также напомнил ситуацию "с резким необоснованным скачком цен" на медицинские маски в начале 2020 года.

Как пояснил во вторник на заседании профильного комитета СФ по соцполитике замглавы Минздрава РФ Дмитрий Костенников, прописанный в законе механизм предусматривает не просто фиксацию цен на лекарства, а право правительства устанавливать предельный размер розничных и оптовых надбавок. По его словам, в настоящее время Минздрав России, Росздравнадзор и ФАС проводят мониторинг цен только на лекарственные препараты, входящие в перечень жизненно необходимых и важнейших. Действующим законодательством цены на медицинские изделия государством не регулируются.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичНеверов, Сергей ИвановичРоссияИсаев, Андрей Константинович
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