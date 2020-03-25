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Совфед одобрил закон, восстанавливающий индексацию пенсий для опекунов

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин уточнил, что в случае принятия законопроекта будут проиндексированы пенсии почти 30 тыс. граждан

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, восстанавливающий с 1 июля 2020 года индексацию пенсий для опекунов.

Документ касается пенсионеров, являющихся опекунами или попечителями, исполняющими свои обязанности возмездно по договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по договору о приемной семье. Они не будут относиться к застрахованным лицам, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование.

Согласно действующему законодательству, пенсионеры, исполняющие обязанности опекунов или попечителей возмездно, являются застрахованными лицами, а их вознаграждение приравнивается к получению дохода. С этого дохода в данный момент производится отчисление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Согласно закону "О страховых пенсиях", работающие пенсионеры не могут рассчитывать на корректировку размера страховой пенсии и индексацию размера фиксированной выплаты к страховой пенсии.

"Федеральный закон позволит установить пенсионерам, исполняющим обязанности опекунов или попечителей возмездно, статус неработающих пенсионеров и позволит осуществлять корректировку размера их страховой пенсии и индексацию размера фиксированной выплаты к страховой пенсии", - говорится в заключении профильного комитета Совфеда по социальной политике.

Ранее спикер нижней палаты Вячеслав Володин уточнял, что в случае принятия законопроекта будут проиндексированы пенсии почти 30 тыс. граждан. Как следует из финансово-экономического обоснования, дополнительные расходы на реализацию законопроекта в 2020 году составят 0,72 млрд рублей, в 2021 году - 1,83 млрд, в 2022 году - 2,22 млрд рублей.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРоссия
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