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Распространение коронавируса нового типа

Минфин внес в кабмин законопроект о порядке проведения госзакупок в условиях пандемии

Ведомство также предлагает дать право изменять условия контракта, если из-за коронавируса возникли обстоятельства, препятствующие его исполнению

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Минфин РФ разработал и внес в правительство законопроект с изменениями в порядок осуществления госзакупок в 2020 году в связи с распространением коронавируса, следует из сообщения на сайте министерства.

"Минфин России внес в правительство России изменения в порядок осуществления закупок в рамках 44-ФЗ на 2020 год", - говорится в сообщении.

Законопроектом предусматривается право заказчика не устанавливать требование о предоставлении обеспечения исполнения контракта при закупках у субъектов малого предпринимательства, а также оптимизируется порядок осуществления закупки у единственного поставщика с целью устранения последствий форс-мажора и чрезвычайной ситуации.

Минфин также предлагает дать право изменять в 2020 году условия заключенного контракта, если из-за коронавирусной инфекции возникли обстоятельства, препятствующие его исполнению. "Это возможно при условии обоснования заказчиком необходимости изменений, а также при наличии решения высшего органа исполнительной власти", - подчеркивают в министерстве.

Эти меры направлены на поддержку хозяйствующих субъектов, в том числе с целью недопущения негативных последствий в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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