В Тверской области направят 1,8 млрд рублей на поддержку экономики в условиях пандемии

ТАСС, 25 марта. Правительство Тверской области в среду утвердило первый региональный пакет мер по поддержке экономики региона в условиях пандемии коронавируса, общая сумма финансирования составит около 1,8 млрд рублей. Первоочередное внимание уделено отраслям сельского и лесного хозяйства, промышленности, малому и среднему бизнесу, сообщила в среду пресс-служба облправительства.

"В целом на поддержку экономики Тверской области из региональной казны предполагается направить порядка 1,8 млрд рублей. Одна из мер - создание стабилизационного фонда для финансового оздоровления системообразующих предприятий. Также будет докапитализирован Фонд содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области для предоставления займов", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, региональный пакет мер предусматривает так называемую точечную поддержку сельского и лесного хозяйства, других отраслей. Например, в сфере туризма изменится порядок предоставления субсидий на возмещение затрат по организации экскурсий для школьников. Малому бизнесу на полгода отсрочат оплату аренды помещений в государственных и муниципальных зданиях с возможностью рассрочки платежа до пяти лет. Также предусмотрено снижение налоговых ставок для индивидуальных предпринимателей, которые работают по упрощенной системе налогообложения.

Также правительство области разработает перечень системообразующих предприятий, поддержка которых имеет стратегическое значение. "В непростых условиях важно сохранить экономику, рабочие места и положительную динамику, помогать бизнесу решать насущные задачи", - приводит пресс-служба слова губернатора Игоря Рудени.

В пресс-службе отметили, что региональный пакет мер разработан в соответствии с аналогичным федеральным планом первоочередных мероприятий, которые призваны смягчить негативное влияние коронавируса на экономику России.