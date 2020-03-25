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Reuters: Китай возобновил закупку сжиженного газа из США

Агентство отмечает, что республика начала закупать СПГ после почти 20 месяцев перерыва

ТАСС, 25 марта. Китай возобновил закупку сжиженного природного газа (СПГ) у США в рамках реализации первой фазы торгового соглашения. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, власти КНР удовлетворили запрос около 10 китайских компаний об отмене 25%-ых пошлин на импорт американского газа. Среди этих компаний называются China Gas Holdings и Oriental Energy. Reuters отмечает, что Китай начал закупать СПГ после почти 20 месяцев перерыва.

Ранее аналитическое агентство Rystad Energy информировало, что не ожидает значительного роста экспорта СПГ из США в Китай, несмотря на заключение предварительного торгового соглашения, предусматривающего наращивание Китаем закупок энергетических товаров в США свыше $50 млрд в 2020-2021 годах. Вице-президент агентства Си Нан выразил мнение, что поставки из США не конкурентоспособны по отношению к поставкам из Катара, Мозамбика и Австралии.

Церемония подписания соглашения по первой фазе торговой сделки между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения.

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