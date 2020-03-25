Эксперты рассказали, когда позитив на российском рынке исчерпает себя

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российский рынок второй день подряд демонстрирует рост, однако позитивные настроения игроков вскоре исчерпают себя, полагают опрошенные ТАСС эксперты.

Основные российские индексы и акции отечественных компаний в первой половине дня продолжали активно расти на фоне новостей о скором приятии в США пакета стимулирующих экономику мер в размере $2 трлн. Индекс Мосбиржи в первой половине дня продемонстрировал рост на 4%, до свыше 2518 пунктов, индекс РТС - на 6,4%, до свыше 1027 пунктов. Однако подъем неизбежно сменится коррекцией, так как повода для восстановления рынка в условиях продолжающегося развития пандемии пока нет, считают аналитики.

Уже во второй половине дня рост начал замедляться - к 14:45 мск индекс Мосбиржи растет на 1,3%, до 2447,47 пунктов, индекс РТС - на 1,87%, до 983,37 пунктов. Курс доллара к рублю растет на 0,3%, до 78,5 руб., курс евро к рублю - на 0,57%, до 84,9 руб.

Почему рынки в плюсе

В среду глобальные рынки акций с большим энтузиазмом реагируют на новость о скором принятии в Конгрессе США пакета мер в размере $2 трлн, который призван простимулировать американскую экономику и ограничить нанесенный ей ущерб от последствий коронавируса, пояснил аналитик ГК "Финам" Сергей Дроздов.

В свою очередь, восстановлению рисковых активов способствует "безлимитная" программа количественного смягчения, объявленная в понедельник Федрезервом Соединенных Штатов. Мажорные настроения от Азии до Америки не обошли стороной и российские биржевые площадки, добавил эксперт.

То, что российский рынок отыгрывает положительную динамику на внешних площадках, отметил и начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко.

"Сильная коррекция в конце концов сменилась бурным отскоком. На 15-20% подъема от локального минимума за неделю, на мой взгляд, по большинству спектра основных бумаг можно рассчитывать", - пояснил он.

Что будет дальше

Надо понимать, что рост вызван преимущественно техническими причинами и эмоциональным фактором, считает Георгий Ващенко.

"Несмотря на принимаемые в США меры, не исключены тяжелые последствия для экономики, даже сползание в рецессию. Кроме того, распространение заболеваемости ОРВИ в США не взято под контроль, и вспышка имеет тенденцию нарастать. Поэтому в данной ситуации игроки не будут долго сидеть в длинных позициях, и при появлении плохих новостей последует новая волна коррекции, не менее сильная, чем прежде. Полагаю, что потолок отскока - 2600-2700 п. по индексу Мосбиржи, на этом уровне имеет смысл фиксировать спекулятивные позиции", - пояснил эксперт.

Сергей Дроздов отметил, что сегодня в первой половине дня индекс МосБиржи пытался закрепиться над ключевым уровнем сопротивления - 2500 пунктов, и если эта попытка увенчается успехом, то следующей целью роста будет диапазон 2580-2660. В противном случае рублевый индикатор ждет откат как минимум к отметке 2400 пунктов.

Дальнейшему росту российского рынка будут препятствовать низкие цены на нефть, считает заместитель начальника управления инвестиционного консультирования ИК "Велес Капитал" Ярослав Калугин.

"По различным оценкам, избыток нефти в апреле может составить от 10 млн до 15 млн баррелей в сутки, в зависимости от фактического роста добычи странами ОПЕК. Это может на какое-то время закрепить котировки нефти на уровне $25-27 за баррель. Однако участники рынка не верят в устойчивость столь низких цен на нефть, и уже начинают закладывать в стоимость акций рост до $40-45 за баррель уже к концу этого года", - пояснил он.

Снижение цен на нефть и возможная коррекция вниз российского фондового рынка представляют собой отличную возможность для покупки акций нефтяных компаний, добавил эксперт.

То, что существующий рост является весьма неустойчивым, считает и старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

"Пандемия коронавируса в мире ускоряется, все большее число стран уходят на карантин, что грозит огромным ущербом для экономики, поэтому этот рост является весьма неустойчивым. В ближайшие дни стоит ждать крайне волатильных торгов", - сказал он.