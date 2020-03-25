Помочь фермерам в условиях пандемии согласились 40 тыс. французов

ПАРИЖ, 25 марта. /ТАСС/. Национальная федерация профсоюзов землевладельцев Франции получила предложения от 40 тыс. французов, которые готовы помочь фермерским хозяйствам в производстве продовольствия после соответствующего призыва министра сельского хозяйства страны Дидье Гийома. Об этом сообщила в среду в эфире радио Franceinfo председатель федерации Кристиан Ламбер.

"Нам нужны лишние руки, чтобы наполнять наши и ваши тарелки <...> и собирать урожай в полях. Обычно мы принимаем много иностранцев, но из-за коронавируса к нам больше никто не едет, - пояснила она. - Поэтому мы делаем все, чтобы найти людей. Начиная с субботы, нам предложили свои услуги более 40 тыс. человек".

По словам Ламбер, только в марте фермерским хозяйствам требуется 45 тыс. дополнительных работников, в апреле добавится еще 80 тыс. вакансий, плюс 80 тыс. свободных мест появится в мае. В связи с этим она рассчитывает, что французы продолжат направлять отклики на сайт специального проекта Des bras pour ton assiette, чтобы обеспечить стабильные поставки продовольствия в супермаркеты.

Во вторник министр сельского хозяйства Франции Дидье Гийом призвал граждан страны, оставшихся без работы из-за жестких мер борьбы с коронавирусом, отправиться на фермы и помочь в производстве продовольствия и прочей продукции. По его словам, в этой отрасли открыты 200 тыс. вакансий. Вместе с тем он заверил, что в стране нет перебоев с поставками продуктов, и призвал крупные торговые сети отдавать приоритет покупке товаров, произведенных во Франции.

Число случаев заражения новым коронавирусом, по состоянию на вечер 24 марта во Франции, достигло 22,3 тыс., 1,1 тыс. человек умерли. С 17 марта в стране действуют ограничения на передвижение граждан. Жителям предписано сократить до минимума перемещения по улицам. Для выхода по неотложным делам требуется иметь при себе заполненное заявление, в котором указаны цель выхода из дома и место назначения.