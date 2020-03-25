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Мишустин заявил о необходимости нарастить инвестиции в электронную промышленность

По словам премьера, это нужно сделать в ближайшие пять лет

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости увеличения бюджетных и внебюджетных инвестиций в электронную промышленность.

На совещании о развитии электронной промышленности и дополнительных мерах поддержки отрасли председатель правительства констатировал, что РФ вкладывает в развитие электронной промышленности меньше других развитых стран.

"Нам тоже следует нарастать финансирование из бюджета и внебюджетных источников в ближайшее пять важнейших лет", - уверен глава кабинета министров.

По его мнению, "это обеспечит разработку и производство электронной компонентной базы, ускоренный переход к производству микросхем из новых материалов, а также развитие дизайн-центров и центров компетенций по выпуску технологического оборудования, которые нужны, чтобы уйти от существующей зависимости от импортных средств производства".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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