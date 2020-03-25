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Стоимость сахара выросла на 7%. Гречка подорожала на 2,8%

В то же время огурцы стали дешевле на 6,1%
Описание
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Стоимость сахара в России за прошедшую неделю выросла на 7%, гречки - на 2,8%, яиц - на 1,4%. Об этом говорится в материалах Росстата.

"За период с 17 по 23 марта 2020 года выросли цены: на сахар-песок - на 7%, крупу гречневую - на 2,8%, яйца куриные - на 1,4%, рис шлифованный, муку пшеничную, макаронные изделия и вермишель - на 1-1,2%, соль поваренную - на 0,8%, свинину, мясо кур, консервы мясные и пшено - на 0,7%, говядину, молоко стерилизованное и масло подсолнечное - на 0,4%", - отметила статистическая служба.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,8%, в том числе на лук репчатый - 3,5%, картофель - 2,6%, морковь - 2,5%, яблоки - 1,4%, капусту белокочанную - 1,3%.

В то же время огурцы стали дешевле на 6,1%, отмечает Росстат.

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