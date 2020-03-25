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Обновлено 

Moody's понизило прогноз роста ВВП России до 0,5%

До ситуации с коронавирусом и падением цен на нефть прогноз был на уровне 1,5%

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогноз роста ВВП РФ в 2020 году до 0,5% с 1,5% на фоне падения цен на нефть и пандемии коронавируса. Об этом говорится в отчете Moody's.

"Исходя из того, что базовая цена нефти марки Brent теперь будет примерно на 30% ниже наших предыдущих прогнозов, мы ожидаем, что экономический рост в России замедлится до 0,5% в этом году по сравнению с нашим предыдущим прогнозом в феврале в 1,5% (до коронавируса)", - отмечается в материале.

Снижение экономического роста отражает более слабый внешний спрос и покупательскую способность домашних хозяйств. В агентстве добавили, что в ближайшие недели для сдерживания вспышки коронавируса потребуются дополнительные ограничения, что также отразится на потреблении и инвестициях. Однако, скорее всего, это коснется только крупных городов, в которых было больше всего случаев инфицирования.

Бюджет в 2020 году, скорее всего, перейдет к небольшому дефициту по сравнению с предыдущими ожиданиями профицита в размере 1,5% ВВП, также полагают эксперты агентства. Кроме того, низкая цена на нефть создает кредитные трудности для России, учитывая важность нефти для экспорта и налоговых поступлений, добавили там.

"Тем не менее, расширенный инструментарий политики, надежные буферы и слабый рубль позволят правительству справиться с периодом временной нестабильности без негативного давления на кредитный профиль, в то время как позиция правительства в отношении ликвидности останется сильной", - пояснили в Moody's.

В агентстве также отметили, что российские власти предпочтут придерживаться политики поддержки экономического роста, используя накопленные бюджетные сбережения в Фонде национального благосостояния (ФНБ).

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