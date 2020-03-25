В городе Дунфан на Хайнане запущено новое предприятие по производству защитных масок

ХАЙКОУ /Китай/, 25 марта. /ТАСС/. Новое предприятие по производству одноразовых защитных масок введено в эксплуатацию в городе Дунфан южной китайской провинции Хайнань. Об этом сообщает в среду газета "Наньгоду шибао".

Строительство предприятия и налаживание производства рядом городских ведомств заняло 20 дней. В настоящее время в цеху запущено три линии, на которых ежедневно может производиться до 60 тыс. масок. В ближайшие 10 дней, пишет издание, в эксплуатацию планируется ввести еще 14 производственных линий.

По словам генерального директора компании по производству медицинского оборудования города Дунфан "Божуй канъюань" Чжан Дамина, одноразовые маски изготавливаются по медицинскому стандарту YYT09692013. До получения лицензии на продажу масок для использования медицинским персоналом они будут реализовываться как средства защиты для населения.

В провинции Хайнань за все время эпидемии было официально подтверждено 168 случаев инфицирования, шесть из них закончились летальным исходом. Самое большое число заразившихся зарегистрировано в городе Санья, где коронавирус был выявлен у 54 человек. В тройку по числу заболевших входят также города Хайкоу (39 случаев) и Даньчжоу (15 случаев). Согласно официальным данным, в больницах провинции больше не осталось находящихся на лечении инфицированных новым коронавирусом пациентов.