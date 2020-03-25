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Путин предоставил россиянам неделю выходных из-за коронавируса

Выходные дни продлятся с 28 марта по 5 апреля
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НОВО-ОГАРЕВО, 25 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса, но с сохранением зарплат.

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Обращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса. Полный текст

Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, подчеркнул глава государства. "Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы", - заявил президент в обращении к гражданам страны. Таким образом, выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля.

Путин уточнил: "Естественно все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу".

По его словам, "то, что происходит сегодня во многих западных странах - и в Европе, и за океаном, - может стать нашим ближайшим будущим".

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типаОбращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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