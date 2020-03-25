Путин предоставил россиянам неделю выходных из-за коронавируса

Сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни, подчеркнул глава государства. "Поэтому объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы", - заявил президент в обращении к гражданам страны. Таким образом, выходные продлятся с 28 марта по 5 апреля.

Путин уточнил: "Естественно все структуры жизнеобеспечения, в том числе медицинские учреждения, аптеки, магазины, учреждения, обеспечивающие банковские финансовые расчеты, транспорт, а также органы власти всех уровней продолжат свою работу".

По его словам, "то, что происходит сегодня во многих западных странах - и в Европе, и за океаном, - может стать нашим ближайшим будущим".