Рубль ускорил снижение на фоне выступления Путина

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Курс рубля на Московской бирже отреагировал снижением на обращение президента РФ Владимира Путина в связи с распространением коронавируса в России.

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До начала обращения президента курс доллара составлял 78,57 рубля, а курс евро - 85,08 рубля. К моменту завершения выступления курс доллара составил 78,84 рубля, а курс евро - 85,29 рубля.

Вместе с тем биржевые индексы ускорили рост в ходе торгов Мосбиржи. В начале обращения Владимира Путина Индекс Мосбиржи составлял 2429,3 пункта, индекс РТС - 973 пункта. По данным на 16:43 мск, индекс Мосбиржи составляет 2444,23 пункта, РТС - 975,18 пункта.

В ходе обращения президент предложил обложить налогом доходы по банковским вкладам размером более 1 млн рублей. Размер налога - 13%.

Кроме того, Путин заявил о необходимости повысить налоги на дивиденды, выводимые за рубеж, до 15%.