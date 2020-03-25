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Обращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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Путин предложил установить налог за вывод дивидендов в офшоры в размере 15%

Налоги с выведенных в офшоры дивидендов пойдут на поддержку семей с детьми и безработных, заявил президент

НОВО-ОГАРЕВО, 25 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин предложил установить налог за перевод дивидендов на зарубежные счета в размере 15%.

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"Все выплаты доходов в виде процентов и дивидендов, уходящие из России за рубеж в офшорные юрисдикции, должны облагаться адекватным налогом. Сейчас две трети таких средств, а по сути это доходы конкретных физических лиц, в результате разного рода схем так называемой оптимизации облагаются ставкой налога лишь в 2%", - сказал Путин в обращении к россиянам.

Глава государства считает такую ставку несправедливой в условиях общего 13% подоходного налога. "Поэтому предлагаю для тех, кто выводит свои доходы в виде дивидендов на зарубежные счета, предусмотреть ставку налога на такие дивиденды в 15%", - предложил президент. Указанная мера потребует корректировки соглашений об избежании двойного налогообложения с некоторыми странами, отметил глава государства. "Прошу правительство организовать такую работу", - поручил он.

Путин предупредил, что Россия выйдет из таких соглашений в одностороннем порядке в случае, если иностранные партнеры не примут новых условий. "И начнем с тех стран, через которые проходят значительные ресурсы российского происхождения, что является наиболее чувствительным для нашей страны", - пояснил Путин.

Налоги с выведенных в офшоры дивидендов и вложения в ценные бумаги пойдут на поддержку семей с детьми и безработных, заявил Путин. "Все дополнительные поступления в бюджет, которые будут получены в результате двух обозначенных мер, предлагаю целевым образом направлять на финансирование мер поддержки семей с детьми, на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном", - сказал глава государства.

Путин предложил ввести налог в 13% на процентный доход с вкладов и инвестиций в ценные бумаги, объемом более 1 млн рублей.

"Предлагаю для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%. То есть, повторю, не сам вклад, а только проценты, получаемые с таких вложений, будут облагаться налогом на доходы физических лиц", - сказал он.

По словам Путина, процентные доходы физлиц от вкладов и инвестиций в ценные бумаги облагаются подоходным налогом во многих странах.

"Подчеркну, такая мера затронет лишь порядка одного процента вкладчиков. При этом условия для размещения средств в российских банках по-прежнему останутся привлекательными и одними из самых высокодоходных в мире", - добавил президент.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОбращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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