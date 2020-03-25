{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Fitch изменило прогноз банковского сектора России на "негативный"

Международное рейтинговое агентство отмечает, что коронавирус и дешевеющая нефть оказывают давление на российские банки

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз для банковского сектора РФ и ряда стран СНГ из-за давления, оказываемого эпидемией коронавируса и падением цен на нефть, говорится в материалах агентства.

Fitch изменило прогноз на "негативный" для семи из восьми стран региона - России, Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Грузии. Прогноз по банковскому сектору Узбекистана остается "стабильным".

Степень негативного влияния на банки будет зависеть от продолжительности экономического спада, рисков для национальной экономики и внешних финансовых факторов - снижения цен на нефть, доходов от туризма и денежных переводов, отмечает агентство.

Возможное понижение рейтингов будет зависеть от наличия поддержки со стороны государства или акционеров банков, а также от надежности самих кредитных организаций.

Fitch ожидает снижения качества активов в банках указанных стран из-за замедления экономической активности и высокой доли долларовых кредитов (в меньшей степени в России) из-за падения национальных валют.

Ликвидность банков вряд ли окажется под давлением, считают аналитики, так как она находится на достаточном уровне. Однако ставки по депозитам будут постепенно увеличиваться по мере ослабления доверия к национальным валютам.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типаСитуация с курсом валют и ценами на нефть
Реклама на ТАСС
Задействованные в выпуске продукции против коронавируса работают на следующей неделе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС