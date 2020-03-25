Fitch изменило прогноз банковского сектора России на "негативный"

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз для банковского сектора РФ и ряда стран СНГ из-за давления, оказываемого эпидемией коронавируса и падением цен на нефть, говорится в материалах агентства.

Fitch изменило прогноз на "негативный" для семи из восьми стран региона - России, Украины, Казахстана, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Грузии. Прогноз по банковскому сектору Узбекистана остается "стабильным".

Степень негативного влияния на банки будет зависеть от продолжительности экономического спада, рисков для национальной экономики и внешних финансовых факторов - снижения цен на нефть, доходов от туризма и денежных переводов, отмечает агентство.

Возможное понижение рейтингов будет зависеть от наличия поддержки со стороны государства или акционеров банков, а также от надежности самих кредитных организаций.

Fitch ожидает снижения качества активов в банках указанных стран из-за замедления экономической активности и высокой доли долларовых кредитов (в меньшей степени в России) из-за падения национальных валют.

Ликвидность банков вряд ли окажется под давлением, считают аналитики, так как она находится на достаточном уровне. Однако ставки по депозитам будут постепенно увеличиваться по мере ослабления доверия к национальным валютам.