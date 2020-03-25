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Ситуация с курсом валют и ценами на нефть

Помпео призвал Эр-Рияд "успокоить" мировые энергетические и финансовые рынки

Госсекретарь США отметил, что сейчас мир столкнулся с серьезной экономической неопределенностью

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд во вторник обсудили ситуацию с распространением нового коронавируса, а также необходимость поддержания стабильности на мировых энергетических рынках. Как сообщила в среду пресс-служба Госдепартамента США, глава американского внешнеполитического ведомства, в частности, призвал Эр-Рияд "успокоить" мировые энергетические и финансовые рынки.

"Госсекретарь Помпео и наследный принц сосредоточились на необходимости поддержания стабильности на мировых энергетических рынках <...>. Госсекретарь подчеркнул, что как председатель G20 и важный лидер в энергетической отрасли Саудовская Аравия обладает реальной возможностью показать себя с наилучшей стороны и успокоить мировые энергетические и финансовые рынки, когда мир столкнулся с серьезной экономической неопределенностью", - говорится в сообщении.

Теги
СШАСаудовская АравияСитуация с курсом валют и ценами на нефть
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