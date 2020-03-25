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Распространение коронавируса нового типа

ФНС приостанавливает блокировки счетов малого и среднего бизнеса

Приостановка продлится до 1 мая

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Федеральная налоговая служба (ФНС) России приостанавливает блокировки счетов при наличии задолженностей по уплате налогов, сборов и страховых взносов для субъектов малого и среднего предпринимательства из-за коронавируса до 1 мая 2020 года. Соответствующее письмо с распоряжением от 25 марта, подписанное главой ведомства есть в распоряжении ТАСС.

"Федеральная налоговая служба в целях снижения рисков неплатежеспособности для налогоплательщиков, связанных с уменьшением деловой и потребительской активности в результате угроз распространения коронавирусной инфекции, поручает приостановить до 1 мая 2020 года применение мер взыскания, а также принятие решений о приостановлении операций по счетам для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и (или) штрафа в отношении налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов МСП", - говорится в письме.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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