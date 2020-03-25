"БТК Групп" начнет внедрять автоматизированную маркировку в октябре 2020 года

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Крупнейший производитель в отрасли легкой промышленности России "БТК Групп" планирует досрочно, с октября 2020 года, начать внедрение автоматизированной маркировки продукции на своих производственных площадках. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе оператора системы маркировки товаров Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).

"Предприятия "БТК Групп" полностью перейдут на автоматизированную систему маркировки досрочно, в октябре 2020 года", - сказали в ЦРПТ.

Запрет на оборот немаркированных товаров легкой промышленности в России наступает с 1 января 2021 года. Все компании обязаны промаркировать товарные остатки, не реализованные на начало следующего года, до 1 февраля 2021 года.

"Проект "БТК Групп" очень интересный - у компании 12 производственных площадок от Бреста до Алтая, широкая номенклатура и большой объем продукции, сложная логистика. Надеемся, что опыт лидеров отрасли поможет другим производителям-импортерам скорее начать внедрение маркировки на своих предприятиях", - приводит пресс-служба слова директора департамента бизнес-анализа ЦРПТ Веры Волковой.

В свою очередь, в "БТК Групп" отметили, что маркировка товаров легкой промышленности является надежной защитой добросовестного производителя. "Для наших клиентов маркировка станет дополнительной гарантией качества и места происхождения товара", - цитирует ЦРПТ руководителя технических проектов "БТК Групп" Ивана Дмитроченко.

В настоящее время в России идет эксперимент по маркировке товаров пяти групп легкой промышленности: постельное, туалетное, кухонное и столовое белье, трикотажные блузки и верхняя одежда. Для маркировки используется двухмерный код в формате Data Matrix, который наносится непосредственно на упаковку товара или товарный ярлык и содержит детальные данные о продукте: наименование, производитель, дата, время и место выпуска.

По данным ЦРПТ, "БТК Групп" входит в перечень системообразующих организаций РФ. Продуктовый портфель компании включает в себя полевое обмундирование и тактическую экипировку, специальную и защитную одежду для всех видов промышленных работ, школьную форму, развивает собственные бренды повседневной одежды. Мощности предприятий, входящих в Группу компаний "БТК", ежегодно позволяют выпускать более 25 млн метров тканей и трикотажных полотен, 5 млн швейных изделий.