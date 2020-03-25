Telegram опротестовал решение суда США о запрете передачи цифровых токенов

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Компания Telegram Group Inc. подала апелляцию на решение федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк о запрете на передачу покупателям цифровых токенов Gram. Соответствующее прошение адвокатов компании размещено в среду в базе этого американского суда.

"Ответчик в лице Telegram Group Inc. настоящим уведомляет о направлении в апелляционный суд Второго округа Соединенных Штатов прошения о том, чтобы опротестовать решение и распоряжение от 24 марта 2020 года об удовлетворении ходатайства комиссии по ценным бумагам и биржам США", - говорится в документе, подписанном группой адвокатов, включающую Александера Драйливски, который представляет интересы Telegram в суде.

Судья Кевин Кастел, рассматривающий иск комиссии к Telegram, 24 марта удовлетворил требование комиссии по ценным бумагам и биржам США о запрете на передачу покупателям цифровых токенов Gram. В феврале суд продлил на неопределенный срок запрет на продажу компанией цифровых токенов. Адвокат Драйливски аргументировал апелляцию тем, что компания обязана выполнять свои обязательства перед лицами, которые ранее приобрели Gram, до 30 апреля.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США подала иск к Telegram Group Inc. и Ton Issuer Inc. 11 октября 2019 года. Претензии регулятора касаются размещения ответчиками токенов Gram. По сведениям комиссии, Telegram и блокчейн-платформа Telegram Open Network продали в 2018 году 2,9 млрд цифровых токенов 171 покупателю по всему миру, в том числе более 1 млрд токенов - 39 жителям США. Компания якобы выручила таким образом $1,7 млрд, в частности $424,5 млн "на рынке США". Регулятор полагает, что Telegram не имела необходимого разрешения на осуществление данных операций в США.