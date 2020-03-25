Глава ВТБ заявил, что банки продолжат работать на выходной неделе

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Банки в РФ будут работать на следующей неделе, которую президент РФ Владимир Путин в ходе своего обращения к гражданам объявил выходной. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин в интервью передаче "60 минут" на телеканале "Россия-1" .

"Владимир Владимирович [Путин] сказал, что на следующей неделе выходные, но это не относится к банкам <...> Банки все равно будут работать, потому что они обеспечивают жизнедеятельность государства, платежи и так далее", - сказал он.

Костин отметил, что за следующую неделю будет разработан более подробный порядок внедрения нового механизма для поддержки населения в условиях обострившейся в связи с коронавирусом ситуацией.

Кредитные каникулы

ВТБ не ожидает серьезного влияния на банк в случае введения кредитных каникул для заемщиков, чей доход упал на 30%.

"Вы знаете, мы в общем прикинули, но я скажу честно, если соответствующие коррективы будут внесены со стороны ЦБ, потому что у банка очень много регулирований, от которых зависят его доходы и расходы, то я думаю, что банк не очень сильно пострадает в конечном итоге, если эти кредиты, конечно, возвратятся нам", - сказал Костин, комментируя предложения президента России Владимира Путина ввести кредитные каникулы для граждан, чей доход из-за ситуации с кронавирусом упал на 30%.

Кроме того, Костин считает возможным принятие мер по государственной поддержке крупного бизнеса в условиях кризиса, вызванного распространением коронавируса.

Он отметил, что меры по борьбе с экономическими кризисами всегда принимаются постепенно.

"Сегодня он [президент РФ Владимир Путин в своем обращении] сконцентрировался на двух областях: это содействие гражданам и это содействие малому и среднему бизнесу. Думаю, что будут меры и по поддержке более крупного бизнеса, но на сегодня это две наиболее уязвимые сферы", - сказал глава ВТБ.