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Обращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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"Руспродсоюз" не прогнозирует задержек с поставками товаров в связи с нерабочей неделей

Для этого многие производители Руспродсоюза уже перешли на круглосуточный режим работы и будут работать на выходной неделе в штатном режиме
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© Эрик Романенко/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров "Руспродсоюз" не прогнозирует задержек с поставками товаров в связи с объявленной президентом России Владимиром Путиным нерабочей следующей недели. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор ассоциации Дмитрий Востриков.

"Задержек с поставками товаров мы не прогнозируем. Для этого задействованы все ресурсы", - сказал он.

Востриков отметил, что сейчас перед отраслью стоит задача обеспечить бесперебойную поставку продуктов питания потребителям. Для этого многие производители Руспродсоюза уже перешли на круглосуточный режим работы и будут работать на выходной неделе в штатном режиме.

"При этом на поставщиков продуктов питания сегодня легла колоссальная нагрузка в связи с изменением курса рубля и ростом себестоимости продукции, пиковым спросом, вводом дополнительных смен и двойной оплатой труда в связи с предстоящей нерабочей неделей. И, конечно, в текущих условиях перечисленные президентом меры поддержки предприятиям пищевой промышленности просто необходимы", - считает он.

Теги
РоссияОбращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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