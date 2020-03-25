ФГК увеличила погрузку в полувагоны на ЮУЖД на 30%

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Общий объем погрузки в полувагоны АО "ФГК" на полигоне Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД, филиал ОАО "РЖД") по итогам февраля 2020 года достиг 759 тыс. т, что на 30% превышает показатели прошлого года, говорится в сообщении компании.

Начальник Челябинского агентства транспортного обслуживания АО "ФГК" Лариса Чернова отметила существенный рост объема погрузки строительных грузов на 49% за счет начала реализации программы комплексного транспортного обслуживания для АО "Башкиравтодор". "В отчетном периоде клиент добавил к нашей грузовой базе более 48 тыс. т. Также отмечу повышение спроса на полувагоны АО "ФГК" со стороны АО "Первая нерудная компания": объем погрузки щебня для балластировки железнодорожного пути назначением на Горьковскую, Северо-Кавказскую, Свердловскую, Южно-Уральскую, Куйбышевскую, Приволжскую и Юго-Восточную железные дороги вырос на 51%, до 387 тыс. т. Общий объем погрузки строительных грузов составил 480 тыс. т", - рассказала Чернова.

В феврале 2020 года на полигоне ЮУЖД также вырос объем погрузки в полувагоны АО "ФГК" следующих номенклатур грузов: флюсов - в 42 раза (до 14,5 тыс. т), лома черных металлов - на 40% (до 13,4 тыс. т), черных металлов - на 5% (до 200 тыс. т).