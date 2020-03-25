{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ФГК увеличила погрузку в полувагоны на ЮУЖД на 30%

По итогам февраля 2020 года объем погрузки достиг 759 тыс. т

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Общий объем погрузки в полувагоны АО "ФГК" на полигоне Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД, филиал ОАО "РЖД") по итогам февраля 2020 года достиг 759 тыс. т, что на 30% превышает показатели прошлого года, говорится в сообщении компании.

Начальник Челябинского агентства транспортного обслуживания АО "ФГК" Лариса Чернова отметила существенный рост объема погрузки строительных грузов на 49% за счет начала реализации программы комплексного транспортного обслуживания для АО "Башкиравтодор". "В отчетном периоде клиент добавил к нашей грузовой базе более 48 тыс. т. Также отмечу повышение спроса на полувагоны АО "ФГК" со стороны АО "Первая нерудная компания": объем погрузки щебня для балластировки железнодорожного пути назначением на Горьковскую, Северо-Кавказскую, Свердловскую, Южно-Уральскую, Куйбышевскую, Приволжскую и Юго-Восточную железные дороги вырос на 51%, до 387 тыс. т. Общий объем погрузки строительных грузов составил 480 тыс. т", - рассказала Чернова.

В феврале 2020 года на полигоне ЮУЖД также вырос объем погрузки в полувагоны АО "ФГК" следующих номенклатур грузов: флюсов - в 42 раза (до 14,5 тыс. т), лома черных металлов - на 40% (до 13,4 тыс. т), черных металлов - на 5% (до 200 тыс. т).

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
"Яндекс.Еда" и "Яндекс.Лавка" не будут уходить на выходные на следующей неделе
Delivery Club также будет работать в штатном режиме на следующей неделе
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС