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Распространение коронавируса нового типа

Репик: предложенных Путиным мер поддержки бизнеса недостаточно для стабилизации экономики

Председатель "Деловой России" отметил, что введение налогообложения для физических лиц, которые выводят полученные дивиденды в офшор, является справедливой и правильной мерой

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Предложенные президентом России Владимиром Путиным меры поддержки субъектов малого и среднего бизнеса могут оказаться недостаточными для стабилизации экономической ситуации, ухудшившейся в связи с пандемией коронавируса. Такое мнение высказал ТАСС в среду председатель "Деловой России" Алексей Репик.

"Те меры поддержки [для малого и среднего бизнеса], которые в своем обращении озвучил президент, могут быть недостаточны для стабилизации экономической ситуации в стране. От государства потребуются дополнительные вливания в экономику. Думаю, по мере ухудшения ситуации из-за коронавируса (а мы ожидаем, что пик придется на апрель) правительство будет расширять комплекс мер не только для МСП, но и для крупных компаний. Я думаю, что мораторий на банкротства может распространиться на крупный бизнес", - сказал собеседник агентства.

Он также отметил, что введение налогообложения для физических лиц, которые выводят полученные дивиденды в офшор, является справедливой и правильной мерой. Кроме того, Репик добавил, что выходная неделя, с одной стороны, негативно отразится на работодателях, но с другой - предотвратит серьезное распространение вируса и увеличит покупательский спрос.

В своем обращении в среду президент РФ предложил, в частности, предоставить малым и средним компаниям отсрочку по всем налогам (за исключением НДС) на полгода, ввести на тот же срок отсрочку по выплате банковских кредитов, ввести мораторий на шесть месяцев для банкротства предприятий в сложной ситуации, также снизить ставку страховых взносов с 30% до 15% для зарплат больше МРОТ (прежде всего для работающих на малый и средний бизнес) и другие инициативы.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияРепик, Алексей ЕвгеньевичРаспространение коронавируса нового типа
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