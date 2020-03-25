Москва запустила формат телемостов с зарубежными партнерами в туротрасли

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Москва запустила формат онлайн-конференций с представителями городских структур и туристического сектора зарубежных стран. Первая телеконференция прошла в среду с Сеульской туристической организацией, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного комитета по туризму.

"Уверена, что телемосты станут эффективным каналом удаленного общения с партнерами, который позволит обеспечить непрерывный обмен информацией и скоординированный подход к решению проблем", - сказала глава комитета Екатерина Проничева.

В пресс-службе отметили, что проект реализуется в рамках серии мер по нефинансовой поддержке индустрии туризма и гостеприимства Москвы. "Новый формат общения поможет установить прямой диалог между представителями туриндустрии разных стран. Кроме того, Москва и города-партнеры получат возможность проводить онлайн-презентации туристического потенциала", - пояснили в комитете.

По данным пресс-службы, в ближайшее время комитетом по туризму Москвы планируется провести онлайн-конференции с представителями администраций и туристического сектора Тайваня, Сингапура, Китая, Италии, Франции, Венгрии, а также ряда городов других стран Европы и Юго-Восточной Азии.