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ФАС не зафиксировала роста цен на услуги мобильной связи на фоне коронавируса

Установлено, что в течение второй декады марта рост нагрузки на сети связи составил в среднем до 20%

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России провела проверку стоимости услуг мобильной связи по поручению председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Ведомство не зафиксировало роста цен из-за коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы.

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"ФАС России проанализировала динамику изменений операторами мобильной связи цен на услуги, предоставление которых связано с переводом населения на дистанционные (удаленные) формы работы (обучения) в целях предотвращения новой коронавирусной инфекции. По результатам анализа данных и сведений крупнейших операторов связи, предоставляющих доступ к сети Интернет, установлено, что в течение второй декады марта рост нагрузки на сети связи составил в среднем до 20%, он обусловлен, в основном, увеличением просмотра видеосервисов. По состоянию на 24 марта 2020 года роста цен не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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