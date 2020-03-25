ФАС не зафиксировала роста цен на услуги мобильной связи на фоне коронавируса

"ФАС России проанализировала динамику изменений операторами мобильной связи цен на услуги, предоставление которых связано с переводом населения на дистанционные (удаленные) формы работы (обучения) в целях предотвращения новой коронавирусной инфекции. По результатам анализа данных и сведений крупнейших операторов связи, предоставляющих доступ к сети Интернет, установлено, что в течение второй декады марта рост нагрузки на сети связи составил в среднем до 20%, он обусловлен, в основном, увеличением просмотра видеосервисов. По состоянию на 24 марта 2020 года роста цен не зафиксировано", - говорится в сообщении.