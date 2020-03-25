Ивановские власти приостановили проверки МСП до 1 мая в условиях карантина по COVID-19

ИВАНОВО, 25 марта. /ТАСС/. Меры антикризисной поддержки бизнеса во время коронавируса утверждены в Ивановской области. Среди них приостановка проверок представителей МСП до 1 мая, предоставление отсрочки арендаторам государственного и муниципального имущества, реструктуризации задолженности по кредитам. Об этом сообщил губернатор региона Станислав Воскресенский на заседании совета ивановского отделения "Опоры России" и президиума ассоциации поддержки предпринимательства "Центр".

"Первое: мы приостанавливаем (до 1 мая 2020 года - прим. ТАСС) все проверки бизнеса, я имею в виду и региональные, и муниципальные. За исключением тех проверок, которые связаны с обеспечением здоровья и безопасности наших граждан. Второе - по имуществу, которое принадлежит муниципалитетам и региону: на три месяца отсрочка по арендным платежам. С кредитными организациями и региональным фондом поддержки малого бизнеса договорились о реструктуризации тех кредитов, которые были выданы. Нашему центру "Мой бизнес" поручил максимально помогать предприятиям выходить на электронные площадки", - сообщил губернатор.

Кроме того, глава региона поручил департаменту экономики обеспечить ивановские предприятия госзаказом на пошив масок и средств индивидуальной защиты для госнужд Ивановской области и страны в целом. В настоящий момент о своем намерении начать производство медицинских масок заявили уже десять фабрик. Также ивановские власти договорились с крупнейшими торговыми центрами региона, что они "с пониманием отнесутся" к арендаторам в условиях снижения потока покупателей. "Подходить будут индивидуально: там, где выручка снижается, заверили меня собственники торговых центров, что будут идти навстречу арендаторам в связи с ситуацией", - пояснил Воскресенский.

По его словам, разработанные меры являются "не исчерпывающими", по мере анализа ситуации их намерены дополнять. "Может, тяжело об этом говорить в эти минуты, но нам нужно с вами держать ухо востро и смотреть, какие возможности открываются для наших предприятий. <…> Постараемся так сделать, чтобы еще и выйти из этих кризисных ситуаций сильнее и, надеюсь, для всей области богаче", - сказал глава региона.