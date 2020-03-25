ФАС и Минэнерго не видят предпосылок для роста цены топлива для сельхозпроизводителей

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Минэнерго уверено, что накопленный запас дизельного топлива позволит полностью удовлетворить растущий спрос сельского хозяйства в период посевных работ и обеспечить стабильность цен на топливо. ФАС также не видит предпосылок для роста цен выше инфляции в оптовом и розничном сегментах на топливо как для сельхозпроизводителей, так и в целом по стране.

"Растущий спрос со стороны сельского хозяйства позволит удовлетворить существующий значительный запас дизеля и стабильность цен", - сообщили ТАСС в министерстве. Минэнерго отмечает, что, по данным мониторинга в мелкооптовом сегменте, цены на летнее дизельное топливо в марте 2020 года по отношению к марту 2019 году изменилась лишь на 1,2%, сохранив доступность для мелкооптового потребителя.

Федеральная антимонопольная служба также не видит предпосылок для увеличения стоимости топлива.

"В настоящий момент предпосылки к росту цен и в оптовом, и в розничном сегменте отсутствуют. При этом ФАС России продолжает осуществлять мониторинг всех индикаторов рынка нефтепродуктов и в случае наличия признаков нарушения антимонопольного законодательства ведомство примет меры антимонопольного реагирования", - отметили в ведомстве.

Вместе с тем ФАС России призывает всех представителей федеральных органов исполнительной власти, бизнеса и экспертов рынка воздержаться от заявлений, связанных с прогнозами цен или возможным дефицитом товаров. "Такие спекуляции в информационном пространстве могут стать непосредственным стимулом к росту цен и необоснованному ажиотажному спросу, а также могут привести к нарушению закона о защите конкуренции", - подчеркнули в службе.

Ранее президент России Владимир Путин говорил, что считает возможным обсудить введение дополнительных мер поддержки аграриев при закупке топлива для сельскохозяйственной техники. Он добавил, что власти каждый год анализируют ситуацию на рынке ГСМ для агропромышленного комплекса и оказывают поддержку. По его словам, в прошлом году, когда цены на топливо поднялись, из федерального бюджета было дополнительно выделено 5 млрд рублей. С просьбой о таких мерах к нему обратились в понедельник на встрече главы государства в Адыгее с представителями общественности по вопросам развития сельских территорий.

Мнение экспертов

Опрошенные ТАСС эксперты также не видят экономических причин для роста цен на топливо для сельхозпроизводителей в период растущего спроса. Они также не верят и в возможность возникновения дефицита топлива, так как нефтепереработчикам в текущих условиях выгоднее продавать дизель на российском рынке, а не за рубежом.

"Объективных рыночных предпосылок для роста цены нет. Да, спрос может увеличиться за счет сельхозпроизводителей, но несильно, тем более у российских НПЗ есть неиспользуемые производственные мощности. Тем более сейчас продавать дизельное топливо на запад не так уж и выгодно из-за падения цен на нефтепродукты на этом рынке", - считает аналитик "Финам" Алексей Калачев.

Также считает и аналитик Райффайзенбанка Андрей Полищук, который сомневается, что в этом сельскохозяйственном сезоне будет какой-то заметный рост цены. Увеличение стоимости дизельного топлива возможно только в случае пересмотра налоговой системы, но пока со стороны правительства таких заявлений не было.

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков также заметил, что предпосылок для роста цен на нефтепродукты в настоящий момент нет. Более того, никто не пытается лишить сельхозпроизводителей тех дотаций, которые у них в настоящее время есть.

"Непонятна озабоченность сельхозпроизводителей, так как рыночных предпосылок к этому нет, ничего не меняется: акцизы и налоги не растут, ценообразование не меняется, бюджет не режем, никто не пытается отсечь сельхозпроизводителей от дотаций, НПЗ летом не уходят на долгосрочные ремонты - все в порядке. Почему летом должно произойти удорожание топлива - непонятно. Плюс на рынке усиливается конкуренция, так как внутренний рынок становится премиальным", - добавил он.

Эксперты при этом не видят предпосылок и для снижения цены из-за текущей налоговой системы. В настоящий момент в отрасли работает демпфирующий механизм, по которому нефтепереработчики при высоких ценах на нефть получают из бюджета средства в виде обратного акциза, что позволяет им держать цены в районе инфляции. При этом при снижении цены они должны сами платить сверхприбыль в бюджет. По оценке замминистра финансов Алексея Сазанова, нефтяные компании за год могут перечислить в бюджет 700 млрд рублей при цене нефти в $25-30.

"Проблемы у нефтяников есть, так как по демпфирующему механизму в текущих ценах они вынуждены платить бюджету довольно большие суммы, поэтому цены падать, конечно, не будут, но и поднимать их тоже никто не позволит", - подчеркнул Калачев из "Финама".