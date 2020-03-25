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Обращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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Путин подписал указ о нерабочей неделе с 30 марта по 3 апреля

Мера не распространяется, в частности, на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости
Описание
© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы. Об этом сообщает в среду пресс-служба Кремля.

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"Установить с 30 марта по 3 апреля 2020 года нерабочие дни с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в опубликованном тексте указа.

Согласно документу, эта мера не распространяется "на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы".

Путин поручил федеральным органам государственной власти определить численность госслужащих, обеспечивающих в этот период функционирование соответствующих ведомств. Властям регионов и муниципалитетов также поручено "определить в зависимости от санитарно-эпидемиологической обстановки на соответствующей территории" численность государственных и муниципальных служащих, которые будут работать в установленный период.

"Организациям, осуществляющим производство и выпуск средств массовой информации, определить численность работников, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля функционирование этих организаций", - говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияОбращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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