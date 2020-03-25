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Путин не полетит 26 марта в Санкт-Петербург

Встреча с предпринимателями пройдёт в Москве

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин не полетит в четверг в Санкт-Петербург. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Встреча с предпринимателями, запланированная на завтра, состоится по плану, но пройдет в Москве. Состав участников включает в себя предпринимателей не только из Петербурга, но и из Москвы и других городов", - сказал он. По словам Пескова, в Москве также запланировано участие главы государства в саммите G20, который пройдет в режиме видеоконференции.

Ранее планировалось, что Путин в четверг, 26 марта, приедет в Санкт-Петербург, где посетит расположенное в Ленинградской области фармакологическое предприятие "Северная звезда" и пообщается с представителями предпринимательского сообщества.

Путин также планировал включится в работу виртуального саммита "Большой двадцатки", который пройдет 26 марта по инициативе председательствующей в ней Саудовской Аравии и будет посвящен борьбе с пандемией коронавируса и ее влиянием на мировую экономику, из одного из залов Константиновского дворца в Санкт-Петербурге.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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