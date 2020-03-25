В Госдуму внесен проект о конкурсном распределении земли в Свободном порту Владивосток

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Законопроект, который позволит распределять землю в Свободном порту Владивосток (СПВ) на основе конкурса, внесен в Госдуму. Документ размещен в думской электронной базе данных.

Сейчас на Дальнем Востоке работают специальные режимы для инвесторов - территории опережающего развития (ТОР) и Свободный порт Владивосток (СПВ), которые позволяют им получать налоговые льготы, проходить административные процедуры в упрощенном порядке, пользоваться другими преференциями.

"Представляется целесообразным пересмотреть действующий порядок предоставления земельных участков резидентам Свободного порта Владивосток в пользу конкурентных процедур", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечается в документе, из-за внеконкурсного порядка сейчас возникают конфликтные ситуации. При подаче заявления на получение статуса резидента компании должны указывать участок, где планируется реализовать проект, при этом часто они претендуют на одну и ту же землю. Однако управляющая компания не вправе отказаться заключать соглашение об осуществлении деятельности на основании того, что выбранный участок также указан в другой заявке.

Кроме того, переход на аукционный порядок должен устранить проблему недобросовестных заявителей, которые приобретают статус резидентов СПВ только для получения земельных участков без торгов. Как указано в пояснительной записке, СПВ как специальный инвестрежим предполагает прежде всего преференции по налогам и страховым взносам и применение режима свободной таможенной зоны, поэтому отсутствие льгот по предоставлению земельных участков не противоречит сути правового режима.

К СПВ относятся 16 муниципальных образований Приморского края, в том числе территории и акватории морских портов. Также он распространяется на Ванинский и Советско-Гаванский муниципальные районы в Хабаровском крае, Корсаковский городской округ в Сахалинской области, городской округ Певек в Чукотском АО и городской округ Петропавловск-Камчатский в Камчатском крае. Данный режим будет действовать в течение 70 лет.