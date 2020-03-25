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ФАС получила более 600 обращений граждан о росте цен на продукты

Наибольшее количество обращений поступили из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России получила более 600 обращений граждан о росте цен на продукты питания, средства защиты от вируса, а также по вопросам отсутствия в отдельных торговых сетях ряда социально значимых продуктов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФАС.

"В ФАС России и ее территориальные органы продолжают поступать обращения граждан по вопросу стоимости продуктов питания и средств защиты от вирусов, а также по вопросам отсутствия в отдельных торговых сетях ряда социально значимых продуктов… Всего с 17 по 24 марта 2020 года только в центральный аппарат ФАС России поступило более 600 обращений граждан", - сказали в ведомстве.

Большинство обращений касаются изменения цен на продукты питания (гречневая крупа, рис, сахар-песок, мясо, геркулес, хлеб, мясо курицы, молоко, соль, манная крупа, макароны, горох, фасоль, подсолнечное масло), туалетную бумагу, отметили в ФАС.

Наибольшее количество обращений граждан поступили из Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. Также обращения поступали из Кемеровской, Белгородской, Самарской, Новосибирской, Воронежской, Нижегородской, Волгоградской, Томской областей, республик Тыва, Татарстан, Башкортостан, Чувашия, Мордовия, также из Ставропольского, Красноярского, Алтайского и Пермского краев.

В ФАС подчеркнули, что, начиная с 22 марта, антимонопольная служба и ее территориальные органы ежедневно мониторят цены на социально значимые продукты питания путем непосредственной фиксации цен в магазинах сетевой торговли.

Все поступившие обращения граждан ФАС России рассматривает в пределах установленных полномочий, указали в ведомстве. При обнаружении значительных изменений цен как в розничной сети, так и со стороны оптовых поставщиков, антимонопольный орган проанализирует обоснованность таких изменений и в случае нарушения антимонопольного законодательства принимает соответствующие меры, подчеркнули в ФАС.

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