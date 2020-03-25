Средний размер вклада граждан в банках на 1 января составил 172 тыс. руб.

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Средний размер вклада граждан в российских банках на 1 января составил 172 тыс. руб., при этом более 87% вкладов физлиц не превышают страховой размер в 1,4 млн руб. Об этом говорится в мониторинге Агентства по страхованию вкладов (АСВ) застрахованных вкладов в 2019 году .

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил ввести налог в 13% на процентный доход с вкладов и инвестиций в ценные бумаги объемом более 1 млн рублей. При этом глава государства подчеркнул, что такая мера затронет лишь порядка 1% вкладчиков.

При этом в материале АСВ говорится, что совокупная доля вкладов граждан, малого бизнеса и индивидуальных предпринимателей в российских банках, превышающих 1 млн рублей, составляет 55,3%. Средний размер вкладов малых предприятий в 2019 году составил 1 480 тыс. руб.

Также, по оценке агентства, наиболее активно в 2019 году росли объемы крупных вкладов физлиц от 1,4 млн до 3 млн руб. (на 15%) и от 1 млн до 1,4 млн руб. (на 12%). Сбережения свыше 3 млн руб. выросли на 6,3% по сумме и на 14% по количеству счетов в прошлом году.

Средние ставки в 100 крупнейших розничных банках по рублевым годовым вкладам на сумму 1 млн руб. за 2019 год уменьшились на 1,3 п. п. - с 7,1% до 5,8%.