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Обращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу

Зюганов считает, что власть впервые вводит меры помощи россиянам "за счет богатых"

Владимир Путин предложил ввести налог в 15% за вывод дивидендов в офшоры и налог в 13% на процентный доход с вкладов и инвестиций в ценные бумаги объемом более 1 млн рублей

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов позитивно оценил телеобращение президента РФ Владимира Путина, так как властью были озвучены меры помощи россиянам за счет "резервов и богатых".

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Путин в среду озвучил ряд экономических и социальных мер, которые призваны смягчить для граждан и бизнеса последствия пандемии коронавируса. В том числе глава государства предложил ввести налог в 15% за вывод дивидендов в офшоры и налог в 13% на процентный доход с вкладов и инвестиций в ценные бумаги объемом более 1 млн рублей.

"Мы оказались в драматической ситуации, Путин в своем обращении особо это подчеркнул. На мой взгляд, впервые стали предлагать меры помощи людям за счет, прежде всего, резервов и богатых. Давно это зрело, абсолютно давно", - заявил Зюганов ТАСС в среду.

Политик напомнил, что КПРФ давно и неоднократно предлагала принять законы о прогрессивной шкале налогов и о национализации, настаивала на сохранении ставки НДС на прежнем уровне и отмене системы "Платон". "Надо помочь, прежде всего, тем, кто залез в кредиты, сейчас есть такие предложения. Помочь семьям с детьми, ветеранам", - добавил лидер коммунистов.

Глава государства в обращении к россиянам также поручил установить норму выплаты по больничному в размере не менее одного МРОТ в месяц, ввести каникулы по потребительским и ипотечным кредитам в случае падения доходов физлиц более чем на 30%, выплачивать в ближайшие три месяца семьям, имеющим право на материнский капитал, дополнительно по 5 тыс. руб. на каждого ребенка в возрасте до трех лет включительно.

Теги
Зюганов, Геннадий АндреевичРоссияОбращение Путина в связи с ситуацией по коронавирусу
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