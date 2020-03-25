Минсельхоз и Минпромторг продолжают вести работу по сохранению цен при высоком спросе

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Минсельхоз и Минпромторг продолжают работу по сохранению стабильного уровня цен на продукты в условиях повышенного спроса. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.

"В условиях повышенного спроса на продовольствие Минсельхоз совместно с Минпромторгом также ведет работу по сохранению стабильного уровня цен. Факты необоснованного завышения цен оперативно выявляются и прорабатываются совместно с Федеральной антимонопольной службой", - отмечается в сообщении.

В министерстве также добавили, что Минсельхоз России на постоянной основе ведет мониторинг цен и объемов производства основных категорий продовольствия. По данным ведомства, производство основных продовольственных категорий, необходимых для обеспечения жизнедеятельности постоянно увеличивается: к ним, в первую очередь, относятся мясо, молоко и хлеб. Запасов гречки также достаточно для удовлетворения потребительского спроса, и дефицита не наблюдается.

Как пояснили в Минсельхозе, валовые сборы гречихи заметно колеблются по годам в зависимости от урожайности, связанной с погодными условиями, переходящих остатков, а также уровня спроса на гречневую крупу. По данным министерства, в 2020 году ожидается увеличение посевных площадей гречихи на 51,6 тыс. га, до 858,2 тыс. га. Средняя цена сельхозпроизводителей на гречиху 24 марта 2020 года составила 23,7 рубля за 1 кг, что свидетельствует о восстановлении цен к уровню предыдущих лет, которые позволят производителям выйти на уровень рентабельности. Средняя стоимость гречневой крупы у сельхозтоваропроизводителей по данным на 24 марта составила 39,87 рубля/кг.

Говоря о рынке сахара, в Минсельхозе отметили, что объем производства свекловичного сахара в России с 2016 года превышает объем потребления. В текущем сезоне 2019-2020 годов производство свекловичного сахара может составить 7,7 млн тонн при потреблении 5,9 млн тонн. По состоянию на 24 марта средние цены сельхозпроизводителей на сахар составили 24,1 рубля/кг, что на 29,4% ниже показателя аналогичной даты 2019 года.

В министерстве также отметили, что в прошлом году объем российского экспорта сахара составил свыше 620 тыс. тонн, что в 1,6 раза больше показателя 2018 года. По мнению представителей министерства, стабилизировать ценовую ситуацию на внутреннем рынке может дальнейшее увеличение экспорта как в ЕАЭС, так и за его пределы, а также снижение объемов производства сахарной свеклы в следующем сезоне 2020/21. Там добавили, что в ближайшее время крупными рынками сбыта сахара могут стать Узбекистан и Китай, куда могут поставляться от 500 до 700 тыс. тонн российского сахара. Минсельхоз России при переговорах о расширении взаимной торговли с другими странами регулярно включает в повестки дня вопрос поставок сахара и его побочной продукции отечественного производства.