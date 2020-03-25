Платежи по кредитам переносятся на первый рабочий день после выходной недели

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Платежи по кредитам, которые приходятся на следующую неделю, объявленную в России выходной, должны быть осуществлены гражданами в первый рабочий день после нее. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регулятора.

"В соответствии со ст. 193 ГК РФ обязательства, срок исполнения которых приходится на выходные и праздничные дни (а в соответствии с указом президента неделя с 30 марта по 3 апреля является нерабочей), переносятся на первый рабочий день. Поэтому платежи по кредиту, приходящиеся на данную неделю, должны быть совершены в первый рабочий день. Проценты по депозитам продолжают начисляться", - сказали в ЦБ.

Ранее в среду президент РФ Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса, но с сохранением зарплат.

Изменения в законодательство по введению кредитных каникул для граждан, чей доход снизился на 30%, находятся в процессе подготовки, добавили в пресс-службе Банка России.

"Соответствующие изменения в законодательство и информационные письма Банка России готовятся. Cложной жизненной ситуацией считается снижение дохода заемщика не менее, чем на 30%", - сказали в пресс-службе, комментируя предложение президента России Владимира Путина по введению кредитных каникул для граждан, чей доход упал на 30%.

25 марта президент России Владимир Путин обратился к россиянам с обращением, посвященным ситуации с распространением коронавируса в стране и мире. В своем выступлении глава государства предложил меры поддержки граждан и бизнеса, которые предполагается принять в ближайшее время.