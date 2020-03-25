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Российские операторы связи подтвердили, что выдержат повышенную нагрузку на сеть

ФАС прогнозирует, что на предстоящую декаду рост нагрузки по сравнению с текущим составит в среднем 20-40%

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российские операторы связи вновь подтвердили, что выдержат повышенные нагрузки на свои сети на фоне массового перевода людей на удаленную работу. Об этом ТАСС сообщили в компаниях в среду.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России по результатам анализа данных операторов связи установила, что в течение второй декады марта рост нагрузки на сети составил в среднем до 20%, в частности из-за возросшего трафика от видеосервисов. Ведомство прогнозирует, что на предстоящую декаду рост нагрузки по сравнению с текущим составит в среднем 20-40%.

По словам представителя "Мегафона", несмотря на рост трафика в сетях оператора за последнее время, компания обладает достаточным резервом емкости на каналах. "Даже если все клиенты будут пользоваться нашими сервисами в течение дня точно так же, как они это делают вечером или даже больше, мы с этим справимся без дополнительных усилий", - рассказали в "Мегафоне".

"Билайн", в свою очередь, подтвердил рост нагрузки на сеть, например объема голосовых звонков за последнюю неделю или увеличение потребления мобильного интернета (+8%) и домашнего интернета (+20-30%). "Мы учитываем все эти новые реалии в нашей работе", - подчеркнули там.

Рост трафика увидели и в МТС, однако, отмечает представитель компании, одновременно с этим происходит и его перераспределение. Так, к примеру, мобильный интернет-трафик на базовых станциях, покрывающих московские бизнес-центры и районы с традиционно высокой концентрацией офисов, снизился на 8-10%, а в "спальниках" и других районах с многоквартирными жилыми домами он вырос на 12-15%.

О перераспределении трафика рассказали и в Tele2 - из центра города часть трафика смещается в спальные районы, с объявлением следующей недели нерабочей эта тенденция укрепится, уверены в компании. Сеть оператора, уточняет его представитель, с точки зрения емкости и пропускной способности рассчитана на изменение модели трафика и регулярно доказывает свою работоспособность в условиях повышенных нагрузок, например, во время зимних праздников. В "Ростелекоме" также заверили, что мощностей оператора хватит на высокие нагрузки.

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